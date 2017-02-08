教師副校長起糾紛 華夏校方澄清未動粗
媒體報導，華夏科大教師和副校長發生糾紛，華夏科大校方今天表示，副校長並無動粗行為，但情急之下確有使用不當字詞，他也向全師生與社會大眾道歉。
媒體今天報導，新北市華夏科技大學一名教師指控，學校昨天舉行招生檢討會時，他發言卻被副校長強拉衣領，一度還動手毆打他的臉部，副校長還在會議中公開罵他「畜生、敗類」。
華夏科技大學傍晚發出聲明稿表示，該名教師在議程進行時，未循程序發表意見，公然在會議進行中大聲叫囂喧嘩，導致會議數度因其脫序行徑而中斷，雖然校長多次安撫表示會議結束後會留時間做雙向溝通，但該教師仍持續干擾議程進行。
華夏科技大學指出，副校長高哲翰本於行政職責，屢次好言相勸未果，也拜託其他同事請該教師自行離場遭拒，為維持會議秩序，才親自請其離場，因該教師堅不配合，在請離過程確有部分肢體接觸，但並無動粗的情形，不過副校長在情急之下確有使用不當字詞，他個人深表歉意，並對此深自反省，也親向全校師生與社會大眾道歉。
華夏科技大學表示，今天下午學校舉行檢討會議，確認副校長並無動粗行為，但就不當言詞部分，決議做出記過一次處分，同時也希望大家能遵守校園民主程序與尊重既有意見表達的正當管道，共同致力建構優良學術環境。1060208
(中央社)
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