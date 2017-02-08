原住民獵槍案 王光祿將帶9旬母親出庭

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台東布農族獵人王光祿非常上訴案，最高法院明天上午開庭，進行網路直播；王光祿屆時也將帶母親一同出庭。

這起案件源於王光祿自稱為獵捕山產給年逾九旬母親吃，民國102年7月，以撿來的獵槍獵殺保育類長鬃山羊和山羌，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞。

最高法院檢察署檢察總長顏大和認為判決違法，向最高法院提非常上訴，王光祿暫緩執行。1060208

(中央社)