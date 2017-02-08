松柏嶺受天宮慶元宵 萬人吃平安米糕桃
南投縣名間鄉松柏嶺受天宮11日、12日舉辦萬人吃平安米糕桃活動，11日元宵節開香儀式，隔天分切萬斤米糕桃供民眾享用。
松柏嶺受天宮11日、12日將舉辦「元宵米糕桃，萬人吃平安」活動，除明天對外宣傳，受天宮主委許瑞斌、承辦活動的松嶺鬥茶協會等10多人，今天先由南投縣政府民政處長吳燕玲陪同，拜會南投縣長林明溱，廟方邀請縣長率縣府團隊參與活動，雙方也交換推廣看法。
林明溱表示，受天宮的萬人吃平安米糕桃活動已打出知名度，成為知名宗教民俗盛事，每年參加信眾很多，人潮絡繹不絕，且受天宮的米糕桃特別好吃，加上廟內供奉的帝爺公加持保佑，想必可保平安。他元宵節當天將參加挑米糕擔、開香儀式。
松嶺鬥茶協會會長張俊宏說，每年農曆正月16日舉辦「萬人吃米糕桃」活動，今年米糕桃重量再次打破紀錄，重達1萬1988台斤，盼邀縣府首長於11日元宵節下午共挑米糕桃擔子進受天宮，下午3時開香及揭桃，12日上午8時開桃，分切巨型米糕桃發送給信眾。
張俊宏表示，今年是「元宵米糕桃，萬人吃平安」舉辦20週年，廟方將邀連續12年以上參加活動的42名信眾到場見證、分享心得，歡迎全國民眾來參加萬人吃米糕桃求平安活動。1060208
(中央社)
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