澎湖海巡馳赴望安 後送男子就醫

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澎湖望安一名葉姓男子傳腦中風，海巡隊緊急調派在海上執勤巡防艇馳往救援，傍晚6時平安將患者與家屬後送抵馬公，由消防局護送三總澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊自春節年假過後，連日來分別執行將軍、七美和望安等離島居民的突發重症緊急後送任務。

澎湖海巡隊今天下午近4時30分許，接獲第13巡防區轉望安衛生所通報一名43歲的葉姓男子疑傳腦中風，情況緊急，即刻通報在海上報勤的巡防艇馳赴望安執行後送，順利在傍晚6時，平安將患者與家屬在短短約90分鐘內完成後送就醫任務。1060208

(中央社)