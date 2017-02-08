三星鄉全新免費巴士 洛克馬新妝明天上路
三星鄉公所免費巴士在7年前上路，去年平均每月服務7500人次，是偏遠地區長者重要交通工具，在鄉代會的支持下公所添購新車，車體還彩繪搖搖洛克馬、安農溪愛之橋等景點，明天（9日）正式上路的新巴士，既可服務鄉親，又能宣傳三星之美。
三星免費巴士每日上、下午個發出3班次，行經鄉內集慶、義德、月眉、萬德、貴林、尚武、大洲、尾塹等8村農路及鄉道，但免費巴士是白色外觀，辨識度低，甚至有人因此搭錯車。此外，免費巴士時常班班客滿，車體損耗，機械零件也屆使用年限，近一年來更是故障頻繁，令鄉民抱怨連連。
鄉長黃錫墉表示，三星鄉面積廣闊，對偏遠地區長者相當不便，7年前開始有免費巴士，但鄉親時常反映車子故障、冷氣不夠冷，因此添購新車作為給長者們新年的禮物。
(中時)
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