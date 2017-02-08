三星鄉全新免費巴士 洛克馬新妝明天上路

三星鄉公所新添購的免費巴士，在明天正式上路，新款免費巴士造型亮眼，辨識度高。（李忠一攝）

三星鄉公所新添購的免費巴士，在明天正式上路，新款免費巴士造型亮眼，辨識度高。（李忠一攝）

三星鄉公所免費巴士在7年前上路，去年平均每月服務7500人次，是偏遠地區長者重要交通工具，在鄉代會的支持下公所添購新車，車體還彩繪搖搖洛克馬、安農溪愛之橋等景點，明天（9日）正式上路的新巴士，既可服務鄉親，又能宣傳三星之美。

三星免費巴士每日上、下午個發出3班次，行經鄉內集慶、義德、月眉、萬德、貴林、尚武、大洲、尾塹等8村農路及鄉道，但免費巴士是白色外觀，辨識度低，甚至有人因此搭錯車。此外，免費巴士時常班班客滿，車體損耗，機械零件也屆使用年限，近一年來更是故障頻繁，令鄉民抱怨連連。

鄉長黃錫墉表示，三星鄉面積廣闊，對偏遠地區長者相當不便，7年前開始有免費巴士，但鄉親時常反映車子故障、冷氣不夠冷，因此添購新車作為給長者們新年的禮物。

(中時)