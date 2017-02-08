天冷回家就沖熱水 小心血壓失控
天氣冷颼颼，沖個熱水澡最舒服，不過小心心臟凍未條！寒流來襲，全台低溫下探8度，許多民眾在天冷時，總喜歡一回家就沖熱水澡，不過醫師提醒，突然溫差過大，恐讓血壓失控，建議從戶外到室內間隔半小時再洗澡，天氣忽冷忽熱情況下，門診血壓失控的患者平均增2至3成。
根據推估，全台約有500萬人高血壓，不過只有一半診斷治療，其中能好好控制血壓達標的比率偏低，只有2成多。血壓失控與腦中風、心臟衰竭、腎臟衰竭的發病率及死亡率密切相關，若輕忽積極治療的重要性，恐有嚴重後果。
中華民國心臟基金會執行長、台大醫院心臟內科主任林俊立指，高血壓與體重、運動、飲食、作息相關。春節前後，正值低溫時期，放長假容易作息脫軌、睡眠不正常，整個假期不是熬夜打麻將，就是追劇少運動，過完年幾碗元宵節湯圓下肚，再加上春酒聚餐大吃，都是惡化高血壓病情的危險因子。
寒流來襲，心血管疾病患者更要多注意。林俊立說，日本曾有研究，民眾在下雪時，戶外0度、進到室內20度，若突然洗40度熱水澡，容易造成血壓不穩，甚至增加中風風險。
林俊立說，從寒冷的戶外到室內，應休息30分鐘到1小時，再洗熱水澡，水溫也不要過熱。且同樣的道理，洗完熱水澡後，身體熱熱的，也不要突然到太過寒冷的地方。
為鼓勵民眾好好量血壓、正確就醫與用藥，並多關心身邊罹患高血壓的親友，有藥廠與設計師合作，推出LINE貼圖，透過可愛人物，詢問家人血壓量了沒、藥吃了沒。
設計師李翰就說，他的父親是高血壓患者，平常就會叮囑長輩乖乖吃藥、吃清淡、多運動，希望透過貼圖以幽默的方式，讓民眾對家人傳遞關心。
(中時)
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