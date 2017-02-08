2017大學辦學績效Top20 南臺科大連3年入榜

我要評比

《Cheers》雜誌舉行「2017大學辦學績效最佳Top20」調查發表，南臺科技大學贏得各界肯定，連續3年入榜。

南臺科大連續5年獲教育部「發展典範科技大學計畫」補助4.295億元、連續11年獲教育部「教學卓越計畫」補助總計7.49億元、連續8年獲得Cheers雜誌調查為企業最愛私立科大第一，亦獲遠見雜誌「2016企業最愛大學生調查」排名私立技職校院第一，近3年更連續獲Cheers雜誌「校長互評大學辦學績效卓越獎」佳績。

校長戴謙表示，南臺科技大學創校以來，一向以「產業最佳合作夥伴之科技大學」自我定位，致力於「做中學」，為產業培育所需人才；在深化教師與產業連結機制上，推動績優導向教師升等與評鑑制度，引導教師至業界研習與深耕服務並爭取產學合作計畫，有效強化教師與產業連結，導正教師重研究輕產學現象。

在校園國際化布局方面，提升教師全英文授課教學知能，促進學生海外研習與實習等國際移動力，培育國際化人才；在產學研發方面，聚焦五項關鍵核心技術領域研發，帶動區域重點產業升級轉型，如協助生技產業聯盟廠商發展國際行銷，與知名機車產業宏佳騰共同開發節能引擎等。

此外，因應產業需求與企業合作設立研發中心，共同開發創新技術，例如突破阿茲海默症治療藥物開發之關鍵技術，眼球手術瞳孔定位技術，腦波控制餵食機器人技術等，皆取得高金額之技轉合約，有效降低企業研發及生產成本。

此外，南臺科技大學於102年取得文化部「臺南文化創意產業園區」15年經營權，是台灣五大文化創意產業園區，唯一由大學經營的園區，為高教創新轉型建立典範。

今年1月1日起接手營運位於南部科學園區之經濟部中小企業處「南科育成中心」，未來將結合南科、臺南文化創意產業園區、南臺科技大學聯合育成總中心，全力協助青年成就創業夢想，有效連結學術研究資源，透過技轉、專利及育成等各面向之輔導，協助中小企業達到「創意發想、創新布局、創業落實」之目標。

(中時)