高雄萬人提燈大遊行 11日愛河登場
元宵節將到，2017高雄燈會藝術節重頭戲「愛幸福萬人提燈大遊行」11日晚上7點在愛河畔登場，當晚並有最後一場「大港花火秀」20分17秒掀高潮；觀光局長曾姿雯說，今年踩街遊行團隊更勝以往，陣容包括日本韓國及美國等外賓表演團隊。
觀光局今天下午在愛河畔召開記者會，敲鑼擊鼓宣佈今年萬人提燈在本周6晚上登場，並有定點表演團隊先行演出，包括國防部海軍陸戰隊樂儀隊、Rider獨輪騎士團隊、正修科技大學團隊等。
曾姿雯說，萬人提燈大遊行隊伍於民生路與河東路口的鰲躍龍翔集結出發，由五福路踩街至七賢路香蕉碼頭，在河東民生路口、五福河西路口、五福大智路口、五福大勇路口等進行定點表演，當晚6點起也準備「旺來雞」小提燈，沿路定點發送給民眾。
她說，今年參與踩街遊行團隊有來自秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市阿卡貝拉合唱團及美國波特蘭玫瑰皇后；國內團隊有國防部海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校與陸、海、空三軍官學校及高雄各級學校也參與盛會，包括義守大學、實踐大學帶來的宋江陣藝等。
遊行的壓軸是當晚12點長達20分17秒的最後一場「大港花火秀」絢麗花火，象徵2017年的高雄光彩奪目、耀眼動人，錯過前兩場的民眾要把握機會。
曾姿雯說，2017高雄燈會藝術節自1月30日登場，已吸引129萬多人參觀，加上兩場大港花火秀吸引50萬人，至今共有180萬人潮參與今年的高雄燈會。
曾姿雯說，浪漫氣氛延續到2月14日情人節，當天結合高市飯店、餐飲優惠方案，且當天情侶搭愛之船、雙層巴士有驚喜禮物，歡迎情侶kiss一下放閃登船。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。