高雄萬人提燈大遊行 11日愛河登場

高雄市觀光局長曾姿雯（中）等人8日敲鑼擊鼓宣佈，2017高雄燈會藝術節愛幸福萬人提燈大遊行11日登場。（呂素麗攝）

2017高雄燈會藝術節愛幸福萬人提燈大遊行11日登場，當天有定點表演，圖為國防部海軍陸戰隊樂儀隊表演。（呂素麗攝）

2017高雄燈會藝術節萬人提燈大遊行11日登場，圖為正修科技大學的演出。（呂素麗攝）

2017高雄燈會藝術節萬人提燈大遊行11日登場，圖為觀光局長曾姿雯等人與特色花車造型。（呂素麗攝）

2017高雄燈會藝術節愛幸福萬人提燈大遊行11日登場，屆時有「Rider獨輪騎士團隊表演」。（呂素麗攝）

元宵節將到，2017高雄燈會藝術節重頭戲「愛幸福萬人提燈大遊行」11日晚上7點在愛河畔登場，當晚並有最後一場「大港花火秀」20分17秒掀高潮；觀光局長曾姿雯說，今年踩街遊行團隊更勝以往，陣容包括日本韓國及美國等外賓表演團隊。

觀光局今天下午在愛河畔召開記者會，敲鑼擊鼓宣佈今年萬人提燈在本周6晚上登場，並有定點表演團隊先行演出，包括國防部海軍陸戰隊樂儀隊、Rider獨輪騎士團隊、正修科技大學團隊等。

曾姿雯說，萬人提燈大遊行隊伍於民生路與河東路口的鰲躍龍翔集結出發，由五福路踩街至七賢路香蕉碼頭，在河東民生路口、五福河西路口、五福大智路口、五福大勇路口等進行定點表演，當晚6點起也準備「旺來雞」小提燈，沿路定點發送給民眾。

她說，今年參與踩街遊行團隊有來自秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市阿卡貝拉合唱團及美國波特蘭玫瑰皇后；國內團隊有國防部海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校與陸、海、空三軍官學校及高雄各級學校也參與盛會，包括義守大學、實踐大學帶來的宋江陣藝等。

遊行的壓軸是當晚12點長達20分17秒的最後一場「大港花火秀」絢麗花火，象徵2017年的高雄光彩奪目、耀眼動人，錯過前兩場的民眾要把握機會。

曾姿雯說，2017高雄燈會藝術節自1月30日登場，已吸引129萬多人參觀，加上兩場大港花火秀吸引50萬人，至今共有180萬人潮參與今年的高雄燈會。

曾姿雯說，浪漫氣氛延續到2月14日情人節，當天結合高市飯店、餐飲優惠方案，且當天情侶搭愛之船、雙層巴士有驚喜禮物，歡迎情侶kiss一下放閃登船。

(中時)