前屏縣主委違選罷法 二審維持原判

國民黨副秘書長張雅屏2014年任屏東縣黨部主委時，於縣長選舉期間涉以「潘安再世」文宣，影射民進黨候選人潘孟安，因違反選罷法，屏東地院去年一審判他有期徒刑2年10個月、褫奪公權5年，張不服上訴，高雄高分院8日駁回，維持一審原判。仍可上訴。

(中時)