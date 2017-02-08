新詐騙手法 車手超商攔截貨物調包遭逮
詐騙集團騙錢又有新花招，這次歹徒在網路購物，等賣家發出簡訊表明已將貨品從某超商寄出，歹徒立刻趕到正要寄送貨品的超商攔截，佯稱賣家，因裝錯貨物要求更換貨品，否則客訴。台南市安南區一家超商因此吃虧多次，6日見李姓車手又故計重施前來，立刻報警逮人。
「賣家若寄錯貨品通常很心急，但這人卻遲遲不來取貨」位在安南區府安路的超商，之前就遭此手法受騙多次，店員納悶，賣家每次打電話來要求停止寄送，卻遲遲不來換貨，還要店員打電話三催四請，換貨時表情、態度相當從容，不見緊張模樣。
警方表示，網路賣家通常在超商寄出貨品後，會發一則簡訊告知買家，貨物已在某地超商寄出，新的詐騙手法就是歹徒等收到賣家簡訊通知，再佯稱賣家，第一時間打電話到超商，稱貨品弄錯，要求更換內容物，再派另一位車手去調包。
詐騙集團選擇方便取貨又高單價的數萬元禮券，作為網購商品，每次得手價值都在數萬元上下，這次再故計重施，店員先一步報警，海南所所長莊世雄調動全所警力埋伏，等待李男出現，就上前將他逮住。
警方發現有槍、毒、詐欺前科的李男，身上帶著數十個裝著廢紙的信封袋準備調包，懷疑此案背後還有熟悉超商物流通路的共犯，雖李男矢口否認，警方先依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦，全案再擴大偵辦中。
(中時)
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