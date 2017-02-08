19萬人免繳黨費 國民黨：常會通過修正

我要評比

前副總統吳敦義接受專訪時，質疑19萬名不必繳黨費就有投票權的黨員正當性。國民黨文傳會今天表示，去年5月中常會通過辦法修正，年滿65歲免繳黨費，黨員較往年增加是正常。

媒體報導，吳敦義接受雜誌專訪時指出，過去他擔任黨秘書長，沒有用過一個私人，也沒有改變黨的選舉方式，也沒有放寬誰可以免繳黨費，這19萬黨員擁有投票權，是因為國民黨主席洪秀柱改變辦法，「那這場選舉是不是涉及不公不義？」

國民黨今天表示，去年5月25日中常會通過的黨費繳納辦法修正，免繳黨費原規定黨齡滿40年、且年滿70歲，經副主席胡志強當場提議應比照公務員法定退休年齡，修正為「黨齡滿40年、且年滿65歲」。免繳黨費黨員較往年增加，實屬必然。

國民黨文傳會副主委胡文琦說，沒有吳敦義擔心的刻意炒作問題，中常會當場無異議通過，也不是為了洪秀柱搞小動作。

國民黨說，原規定低收入戶黨員免繳黨費，為因應去年當時經濟不景氣，國民黨提議將資格放寬為低收入戶、中低收入戶。這兩種身分不同，黨員應持相關政府證明始能申請免繳黨費。此外，缺繳黨費黨員補繳追溯由原來的最多5年，修正為4年。

國民黨表示，以上3種情形均會自然造成免繳黨費黨員增加，並提升缺繳黨費黨員意願。1060208

(中央社)