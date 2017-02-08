費玉清加場票房逾八成 演唱會盡全力唱
首度攻蛋的歌手「小哥」費玉清，在首開兩場演唱會票房開紅盤後，決定加唱1場，今天中午開賣加場票券後，目前已賣出逾8成的佳績，小哥得知消息開心說，會盡全力呈現。
費玉清金雞年攻蛋演唱會，首賣場次6月16日、17日兩場，一開賣票房銷售一空，費玉清感謝台灣歌迷對他的支持與愛護，決定在6月18日加開一場。
今天中午12時加開場次票券開賣，票房再度開紅盤，主辦單位寬宏藝術今天表示，開賣後已賣出逾8成的佳績，小哥與經紀人得知消息後非常開心，也表示演唱會上將用盡全力完美呈現。
這次費玉清不僅是首度攻蛋，為了讓歌迷們都能買到票進場聆聽，更首度挑戰24小時內連唱兩場的紀錄，費玉清經紀人表示，「對於平常較晚睡的小哥來說，確實是一大挑戰，但是對身經百戰的小哥而言，仍是以平常心對待，隨時讓自己保持最佳的狀態」，費玉清也會在第二場唱完後，適當的調整就寢時間。
對於這次演唱會曲目的安排，經紀人表示，目前還在思考篩選中，務必要做到挑選的歌曲對不同年齡層的觀眾都能面面俱到。
為了感謝歌迷的熱烈支持，寬宏藝術表示，大家都可以到官網留言建議。1060208
(中央社)
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