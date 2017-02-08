AV天后蒼井空改口？微博公開否認引退
AV天后蒼井空近來積極朝演藝圈發展，已有6年未發行AV新作，近來被網友在推特（Twitter）詢問何時會推出告別作，對此她也順勢宣布離開AV界，強調自己已不是AV女優，未來也不會拍攝引退作品。
身為暗黑界「童顏巨乳」始祖的蒼井空在推特宣布告別AV界，震驚一大票死忠粉絲，甚至有大陸網友直接在女神微博詢問「蒼老師你真的要隱（引退）嗎？」獲得本尊親自回應，笑稱：「什麼呀www沒有沒有。但我要嗎？」
蒼井空這番回答，難不成是回心轉意不引退了？但大部分網友就認為，蒼井空的意思是她會繼續待在演藝圈奮鬥，但不會再拍AV了。
(中時電子報)
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