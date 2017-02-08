消水腫無秘招 中醫：睡飽運動吃清淡
藝人KIMIKO分享「消水腫」動作，號稱2分鐘便見效，卻引發外界議論，甚至有健康營養師斥為無稽之談。中醫師表示，消水腫沒有捷徑，除了按壓某些穴道、能稍微幫助加速體內循環外，根本之道還是飲食少鹽少油，作息正常睡飽飽、規律運動排汗。
不少人常有臉腫、腳腫的水腫問題，導致看起來外表臃腫、氣色差。中醫師公會常務理事羅明宇說，水腫原因包括熬夜晚睡、飲食過於高鹽高油、以及運動量過低的肥胖型水腫。
羅明宇表示，以中藥來說，並沒有什麼消水腫的「特效藥」，有時會建議民眾多吃薏仁、綠豆等食物，有消水、行氣、通血路的效果；他解釋，人體會水腫，常是因為飲食過鹹，吃入的鈉離子吸收大量水分導致，可多吃五穀類的食物，因其含有豐富的鉀離子、鈉含量低，再搭配較清淡的飲食，便能有效消除水腫。
有些人一早起床容易臉腫腫，羅明宇說，可在睡前、起床如廁時，按壓虎口的合谷穴，位於大、二拇指肩最多肉的地方，每次數分鐘，有助於消除水腫、疏通大腸精氣；面對接近傍晚、下肢容易水腫的民眾，可適時按壓三陰交，位於小腿內側、腳內踝上方4跟指寬處，每次按壓3~5分鐘，能促進血液循環。
運動能促進末梢循環，有助於代謝體內多餘的水分；但中醫師葉妍廷表示，有些人沒什麼動就滿身汗、臉色發白，儘管有流汗卻仍身體浮腫，「因為他們腸胃功能較差」，水分代謝、毛孔調節功能常出問題，流汗後毛孔不易閉合，身體易因此受寒，「應儘早求醫僅查身體」。
(中時)
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