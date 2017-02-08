吸引年輕觀眾 青春版《牡丹亭》將登歌劇院
台中國家歌劇院首屆台灣國際藝術節活動，特別與台積電文教基金會「2017台積心築藝術季」合作，邀請蘇州崑劇院演出青春版《牡丹亭》完整版，在8日的宣傳記者會上，該劇總製作人白先勇特別出席，暢談崑劇的宛轉動人。
青春版《牡丹亭》上本為「夢中情」，講述大家閨秀杜麗娘與書生柳夢梅纏綿悱惻的戀情，且杜麗娘為情傷而亡的故事；中本「人鬼情」述說判官查姻緣簿發現杜、柳有姻緣，放她出枉死城，造就一段陰陽戀；下本「人間情」述說兩人重為人後再續前緣。白先勇說，三場述說完整的故事卻又分別獨立，是昇華後的愛情神話。
青春版《牡丹亭》是於2004年在台北國家劇院首演，隔年受邀在新竹演出精選版本，之後開始一系列世界巡演，於中、港、澳及美、英等國共演出逾300場，被譽為21世紀最受關注的崑曲作品，睽違13年，《牡丹亭》再度登台演出完整版。
白先勇強調，崑曲完整表達中國美學，其結合了文學、舞蹈、音樂與戲劇、美術，且戲劇本身內容豐富，所有唱詞都是曲牌，將抒情詩的意境再向前推了一步，較西方音樂、聲音美的戲劇來說，其文學性更顯經典，且演員身段之美無出其右。
白先勇說，青春版《牡丹亭》在傳統崑劇的根基上加入新元素，也讓欣賞崑劇的觀眾年齡層下降了30歲，盼藉此召喚回文化的青春，完美詮釋江南風情。
(中時)
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