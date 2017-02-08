三星天津電池工廠起火 恐影響手機出貨

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三星天津電池工廠今天發生火災，消防隊員趕往現場後，已撲滅火勢，目前暫無人員傷亡。這場意外事故很可能影響未來三星新手機的出貨量與出貨速度。

中國大陸澎湃新聞今天報導，天津市武清區開發區慶齡大道三星視界有限公司8日清晨6時發生火災，三星視界有限公司隸屬於三星SDI（南韓面板和電池製造商）。

報導說，三星SDI是三星電子旗下重要的手機電池生產商，也是之前發生電池起火爆炸事故的三星Note7的主要電池供應商之一。

有分析認為，天津工廠的事故有可能影響未來三星新手機的電池供應，以及新手機的出貨量和出貨速度。

天津市武清公安局（警察局）公安消防支隊表示，接獲火警消息後，立即調集19輛消防車及110餘名消防官兵前往現場，目前火勢已撲滅，正組織排煙。

警方說，經了解，現場起火物質為生產車間內鋰電池及部分半成品。1060208

(中央社)