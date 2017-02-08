元宵提燈 澎縣府10日發神氣寶貝雞

我要評比

元宵節將至，澎湖縣政府10日將在縣府前廣場發送可提可握的「神氣寶貝雞」紙雕提燈，總共有2200組，每人限領1隻，送完為止。

澎湖縣政府民政處表示，今年丁酉雞年，特別委製的「神氣寶貝雞」紙雕提燈，是隻雄糾糾的公雞，可提可握，色彩鮮明，具有創意，令人討喜。

澎湖縣政府10日上午9時30分在縣政府前廣場，將由縣長陳光復、副縣長林皆興與秘書長胡流宗等人兵分多路來發送給排隊的民眾。1060208

(中央社)