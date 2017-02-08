上空抗議 阿根廷女性爭裸曬日光浴權
數十名上空女性與數百名衣著完整的抗議民眾今天走上阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭，要求讓女性享有上空曬日光浴的權利。警方先前曾在附近海灘驅趕一些上空女性。
英國「衛報」（The Guardian）引述路透社報導，阿根廷各地最近幾週已出現一些規模較小的抗議活動，針對的就是上月發生的此一事件。目前仍不清楚，阿根廷法律是否允許女性在公共海灘裸露上身。
警方引據國家刑法1項禁止「猥褻露出」的條款，來為驅趕海灘上的裸女辯護；然而此事發生後，至少已有1名法官裁決，上空並非犯罪。
參加遊行的女性高喊，女性應該與男性一樣，享有裸露上身曬日光浴的權利。她們在身體上寫著口號並手舉標語牌，指控「唯有不賣錢的胸部才會讓他們感到困擾」。
示威活動爆發之前，去年年底發生「一個都不能少」抗議活動，當時有數萬阿根廷民眾抗議與性別相關的暴力，因為1名16歲少女遭到姦殺。
抗議者指出，海灘事件正說明，阿根廷男女的社會地位不平等。
背上寫有粉色字跡「胸部不是罪」的33歲攝影師畢凱（Grace Prounesti Piquet）說：「在我國許多地方，當遭遇性暴力侵犯的女性報案時，他們不會理睬；但是當1名女性露出胸部時，他們卻出動這麼多警力，這真可恥。」（譯者：中央社周莉芳）1060208
(中央社)
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