鐵鍬刺進心臟 陸男自己拔出竟止血了
中國大陸四川一男子不小心跌倒，鐵鍬刺進心臟，他竟在驚慌中拔出，大量噴出血。但幸運的是，噴出血後凝結的血塊恰好堵在傷口上，反而控制了出血。
成都商報今天報導，大年初五，四川省資陽市雁江區臨江鎮伍姓男子的親友鄰居聚在家裡打麻將聊天。伍男躺著看了一會兒電視，迷迷糊糊走進廁所，不小心摔倒，地上有一把農用鐵鍬，不偏不倚，恰好刺入伍男的左胸。
在伍家的親友鄰居只見伍男捂著胸口走出來，衣服上沾了不少血。原來，鐵鍬刺進身體後，驚慌失措下，伍男竟然一把將鐵鍬拔了出來，頓時，鮮血呈噴射狀噴出，伍男趕緊用手捂住傷口
醫院急診檢查發現，鐵鍬刺破了伍男的心臟，在左胸和心包內形成大量的積血，情況十分危急。
四川省人民醫院資陽醫院普外一科主治醫師鄭中龍說，心臟破裂傷是非常嚴重的，很多病人來不及送到醫院，能成功救治的不到30%。
但不幸中的萬幸，大量出血後凝結的血塊，恰好堵在伍男左心室的貫穿傷口上，短暫地控制出血，為下一步的救治爭取了時間。
不過報導指出，受到銳器傷害後首先是不要擅自拔除銳器。銳器刺入體內導致損傷，但同時體內異物也有止血作用。1060208
(中央社)
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