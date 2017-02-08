台商投資三義木雕園區 陸委會統籌協助
總統蔡英文日前表示，台企聯台商計劃回台投資三義木雕園區。海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，投資案涉及跨部會業務，因此會由陸委會統籌協助台商。
蔡總統日前出席「2017大陸台商春節聯誼」時表示，「台企聯的朋友」將在苗栗三義投資木雕園區。海峽交流基金會今天舉行背景說明會，面對媒體詢問相關問題時，李麗珍作上述表示。
李麗珍說，總統在春節聯誼中所提到的投資個案，不只是大陸台商組織「全國台灣同胞企業聯誼會」（台企聯）會長王屏生單獨投資，而是許多台企聯的台商都希望參與這項計畫。
針對這項投資案，李麗珍說，由於投資案計劃設立木雕學校、觀光工廠、博物館等，土地變更等過程涉及跨部會業務，因此會由行政院大陸委員會負責統合協助台商的工作。
她也提到，這項投資案未來將由台企聯負責整合，也會開放其他非台企聯成員的大陸台商加入。
李麗珍指出，隨著全球經濟形式改變，許多大陸台商都向海基會表達考慮回台投資，總統也邀請台商參與台灣新經濟轉型重大工程，但單一個案成為指標，對台商而言壓力太大，因此希望每一個台商投資案都能成為指標。1060208
(中央社)
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