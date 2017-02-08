最強寒流報到 合歡山有機會降雪

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入冬最強寒流明天報到，低溫探10度以下，氣象局說，水氣今天晚上就會接近，入夜到明天清晨合歡山有機會下雪，提醒民眾注意保暖防寒。

全台急凍，中央氣象局表示，入冬以來最強的冷空氣明天南下，今天晚間開始北部就會有水氣接近，明天清晨北部低溫只有12度，白天高溫不超過13度，感覺十分寒冷；中部明午後也會明顯降溫，南部明天傍晚才有感。

氣象局表示，這波寒流北部最低溫有機會下探8度，中部最低溫僅10度，南部低溫11度，全台冷颼颼，不過，由於乾空氣南下快速，北部降雨明天上午就會趨緩，中南部則是多雲的天氣，週五起陽光露臉，白天感受舒適。

至於3000公尺以上高山是否會下雪，預報員陳伊秀表示，明天水氣充足，若是配合低溫，合歡山有機會下雪，不過，週五開始天氣轉乾冷，降雪機率不高。1060208

(中央社)