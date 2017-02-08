青瓦台槓上獨檢組 砲轟韓檢洩密

南韓總統府青瓦台消息人士今天表示，獨檢組失信毀約，這樣下去青瓦台很難繼續和獨檢組就總統朴槿惠接受當面調查一事進行協商。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，最近有媒體報導總統朴槿惠接受獨立檢察組當面調查的日期和地點已經確定，對此，青瓦台人士表示，在獨檢組和青瓦台就當面調查日程幾乎談妥的情況下，獨檢組不遵守承諾，向特定媒體洩露相關資訊。除非獨檢組承認錯誤，青瓦台很難繼續就當面調查日程進行協商。

青瓦台另一名人士也表示，若獨檢組繼續洩露協商當面調查的相關資訊，青瓦台不會再與獨檢組進行協商，目前談妥的一些內容無效。

據報導，有些人懷疑這是朴槿惠為了迴避接受當面調查的藉口，青瓦台相關人士則否認這項說法，強調接受當面調查是總統已經公開承諾的事。

上月25日，朴槿惠接受「韓國經濟新聞」報社主筆鄭奎載的網路直播節目「鄭奎載TV」採訪時表示，將會接受獨立檢察組的調查。

南韓「亞洲經濟」報導，有分析指出，總統即使出庭作證，對於判決的結果也將不會造成太大的影響。一位高級法官表示，總統在庭審現場可能會面臨有失顏面的發問，因此親自出庭的可能性極小。

不過，按照現行法律，國會方面有審問在職總統的權力，因此，朴槿惠直接出庭接受國會上訴委員會審問的可能性，目前也不能排除。南韓憲法第49條規定，彈劾案上訴委員會向憲法法院請求彈劾審判，在庭審過程中有權審問被彈劾人。

2004年前總統盧武鉉（已故）彈劾案當時，盧武鉉沒有出現在法庭上，朴槿惠也沒有出現在此次彈劾案的第1次庭審現場。

但有觀點分析，朴槿惠若想擺脫嫌疑、最後一搏的話，親自出庭作證、接受審問，或許是挽回民心最後的方法。

憲法法院法官李貞美3月13日卸任，屆時將由剩餘7名法官繼續審理彈劾案。朴槿惠方面認為，7名法官的審核將給她自己增加一些勝算，因此，也有可能打出「總統直接出庭」的最後一張牌。1060208

(中央社)