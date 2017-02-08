田弘茂李遠哲風波 雙方對外不再爭論

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中央研究院前院長李遠哲日前說，曾遭海基會董事長田弘茂威脅。海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，雙方接洽後已有默契，事件已告一段落，對外不再作語言上的爭論。

海峽交流基金會今天舉行背景說明會，面對媒體詢問相關問題時，李麗珍作上述表示。

李麗珍說，田弘茂日前已與李遠哲接洽，雙方對這件事已有默契，事件已告一段落，對外不再作語言上的爭論。

但雙方以什麼方式接洽，李麗珍則表示並不清楚。

李遠哲日前表示，曾在2000年總統大選前夕因支持當時總統參選人陳水扁，遭田弘茂威脅。

田弘茂6日發表書面聲明，表示已向李遠哲接洽，說明當時講話的原意。聲明並提到「當時的情境，李院長有那樣的感受，是我沒想到的，絕非我的本意」。1060208

(中央社)