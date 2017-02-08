人頭黨員問題 蔡令怡：洪秀柱當家該解決
國民黨黨主席選舉爆炸，傳出有人頭黨員問題後，前副總統吳敦義昨日澄清與自己無關，今（8）日夫人蔡令怡又再聲明，自己只拉家人、親戚入黨，與其他人無關。她還說，黨主席應解決人頭黨員的問題，如果有不適合入黨者就該去除。
蔡令怡今（8）出席國民黨台中市黨部舉行的茶會，向基層國民黨員拜年受訪表示，現在國民黨是主席洪秀柱當家，有人申請入黨，若覺得不適合當黨員，就該拿出行動。「妳是當家者，該怎麼去維護黨的尊嚴，任何人只要入黨，妳覺得不適合就把他去除」。
人頭黨員議題發酵後，蔡令怡不諱說，對吳敦義的選情很傷，「這麼多人進來，到底是誰進來？誰拜託進來？」不過，蔡令怡也指出，曾遇到70多歲支持者，之前沒參加政黨，一看到吳敦義參選，就想立刻入黨。
蔡令怡說，原本很擔心黃復興，現在接到很多黃復興黨員致電，都說「我們一定支持吳副，只有吳副才能帶領國民黨。」
(中時電子報)
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