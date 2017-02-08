別兼了！聘史派瑟好後悔 川普另覓聯絡室主任

白宮發言人史派瑟2月7日在白宮召開簡報會，在場記者紛紛提問。（圖/美聯社）

川普新政府上任才兩星期，在白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）砲火四射，頻頻凸鎚的狀況下，川普與媒體的關係更形惡化，讓這位白宮新主人被叮得滿頭包。多方消息向CNN透露，川普對史派瑟的表現很失望，正加緊另覓白宮新聯絡室主任，以減輕他身兼二職的工作重擔。

一般來說，白宮發言人與聯絡室主任通常是由不同的人擔任。而以史派瑟召開記者會的慘狀看來，同時擔任這兩個職務的負擔真是太重了。

川普原本有意讓交接團隊前發言人米勒（Jason Miller）擔任聯絡室主任，但他在總統就職日前卻表示，要多花些時間與家人相處。

據熟知川普聘用過程的消息人士透露，史派瑟是白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）的親密盟友，而川普對蒲博思選史派瑟擔任這除了總統之外，曝光率最高的職務，感到心煩不已。

這名消息人士說，蒲博思不顧川普的直覺，力保史派瑟擔任白宮發言人，後來總統「每天都很後悔，並怪罪蒲博思」。不過，一名高層官員說，川普100%支持史派瑟。

另一名白宮西廂消息人士反駁說，川普並沒有突然對史派瑟不滿，並表示「這根本是子虛烏有」。

不過，也有多名消息人士告訴CNN，史派瑟並非川普心目中白宮發言人的頭號人選。康葳（Kellyanne Conway）雖受邀出任此職，但卻拒絕了。無論如何，史派瑟並未回應CNN，就此事發表評論。

(中時電子報)