活動比照一般的冬令營 唐寶寶從中學獨立

冬令營期間，除學習獨立外，小玲及唐寶寶們也練習分辨珊瑚礁石與一般石頭的不同。（唐氏症基金會提供）

為提升唐氏症青年自立及社交能力，唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會、台北市及新北市唐氏症家長協會6日起，在屏南舉辦3天2夜的唐寶寶海洋曼波冬令營，活動比照一般營隊讓孩子學習獨立，其中11歲的小玲是首次獨自離家，更是媽媽多年來的第1次休假。

6日在小墾丁渡假村、屏東海生館舉辦3天2夜的「唐寶寶海洋曼波冬令營」，由高鐵贊助39張北高來回車票，趁著暖冬帶著30位來自北、中、南的唐寶寶到國境之南的墾丁探索海洋的奧秘。

「家長要學習放手，孩子才能成長」家住台中的11歲唐寶寶小玲，從出生至今從未獨自離家，加上與人相處時，常用拍打或拿對方東西來表示想要跟他互動，讓媽媽擔心她無法適應而不敢報名，但經基金會社工的鼓勵，小玲媽媽決定讓她參加，也讓忙碌10幾年的自己，第1次好好的休假。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，身為唐寶寶的家長，了解父母擔心孩子的心情，因此每年寒假定期舉辦專屬唐寶寶的冬令營，讓家長有喘息空間，也因為自己也是唐寶寶的家長，更能體會許多父母終日為了孩子放心不下的情形。

林正俠說，今年營隊還特別比照一般冬令營，讓孩子體驗更具挑戰性的活動，訓練唐寶寶獨立生活跟社交互動的能力，更盼學習海洋保育的知識，落實在日常生活中。

(中時)