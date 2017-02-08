詹家姊妹再出征 台灣大頒百萬獎金

我要評比

詹詠然（左）、詹皓晴（右）姊妹獲得台灣大哥大總經理鄭俊卿頒發7位數激勵獎金。（李弘斌攝）

上周日成功衛冕WTA台灣公開賽雙打后冠的詹詠然、詹皓晴姊妹，8日帶著熱騰騰的冠軍獎盃，出席贊助商台灣大哥大「數位領航 卓越20」媒體春酒的媒體春酒。台灣大總經理鄭俊卿並頒發7位數激勵獎金，希望姊妹倆接著出征中東再創佳績。

「很感謝台灣大哥大3年來的贊助，給我們帶來很多的幸運，讓我們比賽成績大幅躍進！」詹詠然說。

詹家姊妹上周於台北小巨蛋封后，最新女雙世界排名回升至第12位，兩人9日又將出征卡達，希望在杜哈公開賽也能衛冕成功，舉起姊妹合作的第10座WTA等級賽事冠軍。

(中時電子報)