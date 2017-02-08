曹啟鴻爆與3女同住 新主委林聰賢：暫不入住

行政院農業委員會8日舉辦卸任、新任主委交接典禮，新任主委林聰賢（右）在行政院政務委員張景森（中）的監交下，自卸任主委曹啟鴻（左）手中接過印信。（鄭任南攝）

新任主委林聰賢上任第一天，就碰上前主委曹啟鴻與3女下屬同住醜聞，林聰賢表示，自己還在熟悉事務，短時間內不會搬入官邸，且相信曹啟鴻為人敦厚，至於日前爆發恐傳人的H5N6首例，林聰賢也立即宣布，成立一級應變小組，預計明（9）日親赴花蓮檢視相關工作。

農委會今天舉行新舊任主委交接典禮，話題焦點多圍繞曹啟鴻與女下屬同住一事，林聰賢說自己剛交接，並不清楚內容，將來也會要求幕僚把份內工作做好，「不要相害」，自己從基層出身，一定會謹守分際，由於自己還在熟悉事務，加上台北、宜蘭距離不遠，目前打算先兩頭跑，暫時沒有搬進官邸的打算。

此外，對於國內檢出H5N6禽流感病毒，林聰賢表示，由於H5N6有傳人的風險，昨日已和衛福部長陳時中通過電話，讓疾管署與防檢局對話，請衛福部備妥疫苗，要求禽場工作人員務必施打預防針，一發現異常現象，通報機制同步啟動，務必把防線守住。

交接第一日，林聰賢立刻下指令，成立H5N6一級應變小組，不只花蓮、台東、宜蘭，全國各縣市同步拉高警戒，明日將與防檢局前進第一個檢查站花蓮，檢視防疫工作，也要呼籲國人，賞鳥時盡量不去接觸侯鳥，避免食用生蛋，務必有效防堵疫情。

林聰賢也宣布，農委會3任副主委無調動，仍為陳吉仲、翁章梁、黃金城，也希望曹啟鴻能繼續擔任監督的角色，一起把工作做好。會尊重專業，充分授權，扮演好農委會這個平台中最好的潤滑劑，跟社會對話，「我從基層出身，我不怕挑戰，我只怕沒有做對方法，希望能跟各位一起找到對的方法，把事情做對」。

(中時)