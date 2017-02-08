死刑沒減少 越南增建死刑注射室
越南自2011年7月實施刑事執行法，以注射執行死刑代替槍決。越南公安部表示，死囚人數尚未呈現減少趨勢，未來將增建5個注射執行死刑工作室。
「民智報」新聞網站今天報導，越南公安部日前總結5年實施刑事執行法，指出相關單位已嚴格落實有關死囚監禁等規定，克服困難依法採用注射方式代替槍決。
報導指出，越南國會曾於1999年和2009年兩度修正刑事法，針對23個罪名廢除死刑，僅剩下22個罪名設有死刑。但是，近年來特別嚴重的罪行沒有減少，尤其是毒品犯罪、劫殺、姦殺和性質特別嚴重的殺人罪等，被判死刑的囚犯人數因此也尚未減少。
統計顯示，越南2011年7月實施刑事執行法到去年7月為止，已對429名死囚用注射方式執行死刑；目前，全國共有尚未執行死刑的681名死囚。
報導說，目前越南共有在河內、胡志明市、義安（Nghe An）、山羅（Son La）和多樂（Dak Lak）等5個注射執行死刑工作室。
越南公安部指出，死囚人數未減，為舒緩死刑執行壓力，未來將分區增建另5個注射執行死刑工作室。1060208
(中央社)
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