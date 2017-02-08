元宵節天象好熱鬧 月蝕雪月彗星都可見

天文愛好者在今年元宵節前，可能有機會觀測到「半影月蝕」、「雪月」圓月及彗星掃過天際。不過，台灣這次將看不到月蝕，錯過一箭三鵰的機會。

「今日美國報」（USA Today）報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，這次月蝕現象將在美東時間10日晚間7時43分出現（台灣時間11日早上7時43分），歐洲、非洲、亞洲西部與南、北美洲東部居民有機會觀賞到月蝕景觀。

但這次月蝕並非明顯而壯觀的月全蝕，月球僅通過地球的半影區，造成月球反射的光度減弱，較不容易為人注意，可能只有眼尖的觀星客有機會在這次滿月期間看到月蝕景象。

根據美國國民曆記載，本週10日的滿月從前就被美國北部與東部原住民稱為「雪月」。

對照美國國家氣象局（National Weather Service）的數據，這個美國老祖先流傳下來的名字的確正中紅心，平均而論，2月即是美國降雪量最多的月份。

看完月蝕後可還不是結束，NASA表示，過去2個月中可在日落後藉望遠鏡觀測到的第45號週期彗星（Comet 45P），在這次月蝕出現數小時後將最接近地球，距地球「僅有」740萬英里。

在美東時間11日凌晨3時望向東方，就可能在武仙座星群中發現這顆彗星的蹤跡。使用單筒或雙筒望遠鏡，可能有助觀測到這顆拖著長尾的亮藍綠色「彗星頭」。（譯者：中央社廖禹揚）1060208

(中央社)