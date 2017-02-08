努力拿好成績 林羿羚希望當女船長圓夢
就讀海洋科技大學航海技術系的林羿羚今年第10年領取屏東家扶中心助學獎學金，因為家境清寒，她努力拿好成績，大學選擇航海系，想當女船長，希望改善經濟還能環遊世界。
開學在即，屏東家扶中心今天頒發獎學金給200名大學生，林羿羚今年已是第10年獲家扶贊助獎學金，累積領了新台幣15萬元的獎學金。
從小父母離異，林羿羚母親單獨扶養3個女兒，林羿羚姐妹3人在她國中時開始接受家扶中心的扶助，林羿羚意識到母親獨立扶養3姐妹的辛苦，努力拿好成績獲獎學金，來讓自己完成學業。
林羿羚的輔導社工表示，林羿羚在高3時，決定當女船長，一方面是船長薪水高，可以改善經濟，一方面可以環遊世界，而她也如願考上航海技術系。
由於一直接受社會的協助，林羿羚也在課餘時，輔導弱勢家庭兒童課業，去年11月取得航海技術證照，更通過多益超過800分成績，她表示，未來，她也想成為認養人。
屏東家扶表示，從去年暑假開始增設頒發證照獎學金，鼓勵孩子積極考取證照，充實自己的技能與實力，從甲級到丙級分別是5000元、3000元和1000元，已有35名學子獲獎，由於大學生都在外求學，獎助學金也將從每學期1萬元拉高到2萬元。1060208
(中央社)
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