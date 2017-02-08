牧師娘製作紅藜蛋糕，口味特殊受歡迎

牧師娘陳枝葉將原住民傳統食物紅藜，製作成餅乾、蛋糕、麵包等各式糕點，加入整顆帶殼紅藜，更加營養。（潘建志攝）

家住屏東縣瑪家鄉三和村的陳枝葉，將原住民傳統食物紅藜，製作成餅乾、蛋糕、麵包等各式糕點，非常受到歡迎。一般紅藜都會去殼磨成粉，陳枝葉覺得殼的營養價值高，經過特別處理將整顆帶殼紅藜放入糕餅內，口感特殊也更加營養。

陳枝葉是阿美族人，嫁給排灣族的牧師先生，對烘焙很有興趣，八八風災後思考如何協助部落重建，想到族人種植很多傳統作物紅藜，開始研發各式紅藜糕餅，同時加入在地的作物像是南瓜、香蕉等，製作出紅藜南瓜杯子蛋糕、紅藜乳酪麵包等產品。

她說，紅藜殼很硬，若要製作糕餅必須要去殼，但它營養價值很高，她一直思索如何將殼加入產品，經過多次研究，發現以川燙法能將殼軟化，整顆加入糕餅中更增加咀嚼口感，也保留完整營養。

她的產品盡量不添加人工材料，糖、油也都少用，希望讓消費者吃得更健康。因料好實在，陳枝葉的產品非常受到部落歡迎，包括公部門單位都時常跟他訂。甚至公所到外國參訪時，也拿她的紅藜產品當作伴手禮，也受到外國朋友歡迎。

陳枝葉並未開實體店面，只以接單方式出貨，有多少就做多少，這樣也方便客製化，依不同客人口味，讓產品更符合客人需求。她也不藏私，召集部落婦女共同製作，希望帶動部落經濟。

(中時)