林心如產後亮相 徐若瑄大讚蘇有朋

藝人徐若瑄今天在臉書貼出與好友林心如、蘇有朋合照，林心如產後亮相，徐若瑄說，可耐心聽媽媽經的男人不多了，大讚蘇有朋是新好男人。

徐若瑄（Vivian）育有1歲兒子Dalton，林心如今年1月6日產下愛女。徐若瑄下午在社群網站臉書（facebook）貼出與林心如、蘇有朋合照，照片中徐若瑄與林心如笑著比V，在中後方的蘇有朋手拿紅包袋。

徐若瑄表示，「可以耐心聽我們媽媽經的男人已經不多了，新好男人。」

蘇有朋看起來像是來領紅包，不過，林心如說「叔叔主要任務是來發紅包的啦」，徐若瑄立刻換成兒子口吻拜年討紅包，直喊「導演叔叔好、叔叔恭喜發財大吉大利」。

有粉絲留言說「女神&暖男」、「小虎隊跟少女隊」，也有人直呼3人凍齡得太超過了，還有粉絲自嘲「明明是從小看到大的3人，怎麼現在看起來感覺都比我年輕」。1060208

(中央社)