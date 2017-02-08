上任首場記者會 陳時中宣示嚴防禽流感

中國大陸H7N9流感疫情頻傳，新上任的衛生福利部長陳時中今天舉行記者會，宣示防疫如同作戰，並希望民眾一起嚴加防範。

台灣2月4日出現今年首例境外移入H7N9病例，日前也於花蓮玉里發現首起鵝隻感染高病原性H5N6的案例。

陳時中今天上任後立即舉行記者會，表達以料敵從寬、禦敵從嚴原則對抗禽流感，持續推動防疫及整備工作，避免疫情擴散。

衛生福利部疾病管制署今天也邀集專家學者舉行「衛生福利部傳染病防治諮詢會防治組、預防接種組聯席會議」，檢視流感整備因應作為，專家建議政府應持續推動「跨部會及地方合作」、「邊境檢疫與疫情監測」、「檢驗量能與防疫知能強化」及「民眾溝通及衛教」等工作。

及時診斷是防疫關鍵，疾管署副署長羅一鈞表示，會中也決議，將由各縣市衛生局與相關醫學會安排課程，加強第一線醫事人員的警覺心，及臨床診治的能力。

針對H5N6接觸者列入健康監測人數，羅一鈞表示，因人類感染死亡率高，為求謹慎起見，將其他沒有直接接觸者也列為追蹤對象，共追蹤224人，增加者為禽畜業者的外包及後勤人員、混養戶人員等，監測健康情形至2月12日。所有接觸者目前均無症狀。

至於今年首起H7N9境外移入個案，羅一鈞說，現還在加護病房救治中，病況仍嚴重，接觸者141人則無異狀。1060208

(中央社)