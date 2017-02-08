辦學績優獲肯定 亞大名列全國第4

亞洲大學名列《Cheers》雜誌2017全國第四名績優大學，由中央研究院院士曾志朗（右二）頒獎給亞大校長蔡進發（左二）。（亞洲大學提供）

《Cheers》雜誌公布2017年大學辦學績效最佳的「Top20」調查結果，除台大、台科大等名校入榜，創立僅16年、積極推展國際接軌的亞洲大學也連續3年擠入「Top20」，位列第四，充分展現治校者的企圖心與優異辦學績效。

這項由《Cheers》雜誌舉辦的辦學績效最佳調查，是邀請全台140位大學校長互評，亞洲大學位居全台第四名、私校第二名，且已連續3年入榜，表現亮眼。在頒獎典禮上，由中央研究院士曾志朗頒獎給亞大校長蔡進發。

「有好的領導人及好的策略，讓大學績效提升！」《Cheers》雜誌總編輯盧智芳指出，亞大創校16年，積極推動國際化發展，建立教學研究特色，且其在世界排名中不斷向上竄升，顯示學校辦學獲國際肯定，且在研究、教學各方面並進，積極建立品牌特色。

盧智芳強調，亞洲大學擁有建築大師安藤忠雄所建的美術館，近年來大幅延攬人才，更積極擴展國際交流、提升國際積名度，才能迅樹提升亞大能見度，綜觀TOP20榜單，可發現「私校崛起」與「國際連動」兩大趨勢，亞大今年排名第四就是最佳例子。

「學校聲譽與國際連動，是環環相扣的！」蔡進發指出，這次入榜的前五名大學中，其他四校均為校齡悠久的大學，亞大能在16年內與這些學校並列，是全校師生的榮幸！

蔡進發表示，亞洲大學連續12年獲得教育部評為教學卓越大學，近幾年更榮獲英國泰晤士報評為「五個百大」大學，是全球及亞洲最年輕的百大大學，最近又獲「美國新聞與世界報導」全球最佳大學，主因學校清楚自己的戰略，並積極提升學生職場就業麗、全力推動學生國際移動力，近幾年更不斷轉型、創新。

校方強調，亞大近年來普設夜間免費的英文證照班、專業技能證照班，並透過雙聯學位、交換學生等八大途徑輔導學生4年至少出國1次，而配合亞大醫院營運後，學校也設置「證照師」的學系，讓學生有實作場域，畢業即就業，學生國際移動力和就業力強，應也是評比受到肯定的原因。

(中時)