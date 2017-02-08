涉假投資真吸金逾億元 超跑女神遭羈押
北市一名林姓女子時常出入時尚派對、超跑賽事，有「超跑女神」之稱，臉書上滿滿炫富照片，卻遭指控藉投資「驗資」生意，詐欺近億元。調查局農曆年前約談林女到案，台北地檢署聲請羈押獲准。
被害人Chloe今日帶著中風的母親登門向林母討公道碰壁，聲淚俱下指控被林女騙走血汗錢200萬，幾乎無以為繼。
遭押的林姓女子年約37歲，臉書自介「在台灣某公司擔任執行董事」，對外宣稱在杜拜經商，臉書上都是藍寶堅尼、賓士等名車照片，因時常參加時尚品牌派對，打扮時髦貴氣，而有「超跑女神」之稱。
化名Chloe的女子今推著因中風坐在輪椅上的母親，前往林姓女子位於北市大同區的住處，向林女的母親討公道；詎料林母推稱與她無關，反指被害人「你們自己要把錢給她的」，Chloe二度吃了閉門羹，聲淚俱下地說「她根本沒上班，花的都是我們的血汗錢啊！」上次登門求償，還反被控告妨害祕密。
Chloe說，2010年時在診所結識求診的林姓女子，聊天時被林女遊說投資「驗資」，見林女都以名車代步且時常換車不疑有他，匯款給林女100萬元，起初4年都能收到每月2萬元的紅利，後因母親中風住在長照中心，且要單獨扶養二子，2014年加碼投資200萬元，但林女卻開始藉故不還錢。
Chloe指控，林姓女子從去年4月開始避不見面、LINE不讀不回，答應還錢卻食言。事後其他被害人找上門，才發現自己被騙200多萬元只能算小咖，最多有人被騙了2500萬元，還有人連父親的化療費用也都賠了進去，懷疑林女至少騙走近億元。
調查局接獲報案後，上個月13日搜索並約談林姓女子到案，發現林女住在內湖豪宅、名車賓利代步，但林女否認詐欺，訊後被北檢檢察官依詐欺罪嫌聲押獲准，全案持續擴大偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。