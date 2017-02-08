基隆前進社區徵才 司機薪最高7萬

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基隆就業中心10日起將舉辦4場「前進社區徵才活動」，提供逾300個職缺，其中，大客車司機月薪最高可達7萬，歡迎民眾踴躍參加面試。

年後出現轉職潮，為協助想轉職或待業中的民眾順利與職場接軌，基隆就業中心2月份將舉辦4場前進社區徵才活動，首場10日下午2時起，在壯觀里民活動中心登場，邀請精華光學及聯華食品等大廠，釋出倉管人員、目檢員、作業員等共54個職缺。

緊接在後的是14日下午2時在碇祥里民活動中心舉行，位於六堵工業區的南京資訊和智慧光科技，將提供備料員、操機員及作業員等16個職缺。

第3場則在七堵區公所舉辦，從下午2時起到4時止，精華光學及超邁工業提供40個包裝及作業員職缺。

壓軸則安排在21日舉行，民眾從下午1時30分起至3時30分，可前往位在基隆市中正路上的基隆就業中心參加面試，總計共邀集12家廠商，釋出234個職缺，其中基隆汽車客運、國光汽車客運及中興大業巴士更開出月薪3萬8000至7萬，徵求大客車司機，歡迎民眾前往應徵。

基隆就業中心主任盛慧中表示，求職者如果對撰寫履歷或面試技巧信心不足，可先到基隆就業中心或六堵分站尋求專人協助。1060208

(中央社)