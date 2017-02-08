美貿易逆差4年新高 川普強硬主張添柴火
美國去年12月貿易赤字些微縮減，但幅度仍不足，使去年全年貿易赤字創2012年來新高。這將為美國總統川普主張美國需更強硬的貿易措施增添柴火。
美聯社報導，美國商務部今天公布報告指出，美國去年12月貿易赤字縮小3.2%至442億美元。商務飛機、重機械、及汽車出口提升抵銷了進口攀升，但整年赤字仍增0.4%至5023億美元，創2012年來新高。
川普誓言對中國大陸、墨西哥等國家課徵懲罰性關稅，迫使這些國家捨棄他所稱使美國損失數百萬份工作的不公平貿易措施。
美國對中貿易赤字自2015年達3672億美元、創史上新高後，2016年實際上微幅減少5.5%至3470億美元。然而即使去年有所改善，美國對中逆差仍居所有國家之冠。
新聞網站「今日日本」（Japan Today）報導，美國政府數字並顯示，美國去年對日本的貿易赤字達689.4億美元。日本已超越德國，成為美國貿易逆差第2大國。
雖然美國去年對日貿易赤字幾乎與2015年持平，但從川普近來對美國貿易夥伴的評論看來，似乎確定他將就貿易逆差加強對日本的批評。
美國2016年貿易逆差近半來自大陸，日本占9.4%，較2015年微增0.2個百分點。
日本首相安倍晉三與川普預計10日將在華府會面。（譯者：中央社蔡佳伶）1060208
(中央社)
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