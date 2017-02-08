搶攻機場捷運商機 百貨業推新企劃
百貨零售業搶攻機場捷運商機！太平洋SOGO百貨中壢店看準機捷即將正式通車，從機捷自由試乘的2月16日起，到4月1日前，祭出「HELLO!歡慶機場捷運通車，來A21中壢SOGO站車資幫您出」活動，民眾只要到百貨櫃台出示在任一機捷站點拍照打卡的照片，就可憑FB打卡畫面免費兌換「人氣吃、玩、購100元抵用券」，希望透過機捷串起外地遊客。
業者預估，機捷通車後，將使周邊Outlet與百貨正式進入戰國時代，競爭更趨白熱化。許多業者看好商機，趁勢推出便利接駁方案，準備搶攻機捷背後帶來的龐大經濟效益。
該業者更推出Ubike導覽地圖，介紹鄰近的機捷A21環北站周圍景點，包括中壢觀光夜市、中壢SOGO百貨商圈、新街國小日式宿舍群等，希望民眾到中壢一遊。
業者也說，超夯的兩大新品牌「金色三麥」及「紐約早餐女王Sarabeth’s」即將進駐中壢SOGO，勢必在民眾間掀起話題。
(中時)
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