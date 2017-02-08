射手轉型控球 滬江陳育緹：好像不是我

滬江高中陳育緹。（DJ HOOP提供）

常出產「甜心射手」的滬江高中，本屆的接班人是身高只有158公分的陳育緹，但她升上高三後，被教練賦予控球後衛的重責大任，她必須掌控球隊進攻節奏，就影響了投籃手感，不但得分銳減，連拿手的三分球手感都不再火熱，她笑說：「看到攻守紀錄，都覺得這好像不是我。」

「我從國中到現在，在球場上的任務就是投籃、跑快攻，上高三後，教練要我掌控節奏，我每次拿到球都會遲疑一下。」陳育緹高三面對完全不同的場上責任，坦言難以適應，但她明白球隊有林蝶、許玟瑄等禁區好手，控球責任重大，她努力扮演好角色，她苦笑說：「很多球迷都會跑來告訴我，這場怎麼那麼不準，讓我壓力很大。」

陳育緹過去扮演外線殺手，如今成為球隊「攻勢發動機」，她還在適應角色，表現起起伏伏，尤其外線火力落差很大，但她強調，重點是贏球，至於自己的數據不佳只好看開，她認為自己還有許多需要加強，她說：「隊友跟教練給了我很多信心。」

籃球場上的功勞，很多不是數據能呈現，滬江教練團正是期待陳育緹扛起控衛重責，滬江助理教練林明賢說得直接：「育緹把太多事攬在自己身上，但她其實只要執行戰術，把球傳給林蝶，由外打到內，再從內打到外，有機會傳快攻，有空檔就投，只要掌控好節奏，她就是我們的MVP。」

滬江本屆首戰敗給北一女後，已拉出8連勝，8強賽今遭遇南山高中，陳育緹外線找回手感，飆進包括3個三分球在內的15分，幾次切入妙傳，更贏得滿堂采，打出「MVP」身手，率隊以70比47奪勝，再晉4強機會濃厚。

(中時電子報)