教師忙準備影響教學 教長：大學系所評鑑將停辦

國內學校被教育主管機關的訪視、評鑑搞得團團轉，老師忙著準備資料應付，影響教學。教育部長潘文忠今宣布，教育部原有122項訪視評鑑，今年內會停辦或整併62項（51％），其餘60項則簡化，跟大學密切相關的系所評鑑則停辦。

在昨今教育部部務會報中，潘文忠表示，過去對於學校的評鑑太多，老師忙翻了，他們整天忙著寫計畫書，對教學不見得有幫助。有時候，一些評鑑指標還引導學校發展，最後造成學校間愈來愈像，反而沒有自己特色。

潘文忠舉例，為了推動交通安全，教育部和交通部合辦「金安獎」，所有學校都要參加，這樣勞師動眾，只是為了選出幾所學校得獎。今年內，類似這樣的評鑑或視導，都會改進。

教育部綜合規畫司長黃雯玲說，除了法律規定或具有必要性的評鑑會繼續進行外，其他將簡化或取消，譬如跟中小學相關的地方教育事務統合視導，102年有546個項目，104年簡化到144項，預計今年將剩下10項。

過去大學校務評鑑及系所評鑑與經費補助及招生名額掛勾，大學必須審慎面對，但也因此搞得人仰馬翻。黃雯玲表示，這兩項評鑑104年起與經費補助及招生名額脫鉤，今年起校務評鑑將簡化，系所評鑑則停辦。

黃雯玲指出，進行大學校務評鑑可了解國內大學跟國際接軌程度，現在仍有必要，因此將維持，但從5個項目48個指標簡化為4個項目14個指標；至於系所評鑑，世界各國大學多沒有在做，我國也決定取消。

龍華科大校長葛自祥表示，教育部取消系所評鑑，但學校還是要自己去做，否則會有後遺癥。他舉例，要到美國考醫生證照的人，他們讀的醫學院必須經過專業組織評鑑認可；以後，國內大學醫學院若不自己找專業機構來評鑑，他們畢業生無法到美國考醫師執照。

「以前是教育部免費來評鑑，以後是學校要自己花錢找有公信力的機構來評鑑。」葛自祥說，過去許多國外學生都是透過網路上公開的系所評鑑結果來決定要不要來讀臺灣某個校系，以後各校系若缺這份資料，對招境外生不利。

(中時)