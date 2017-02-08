渣打馬碰寒流 奧運國手何盡平傳撇步
12日登場的「2017臺北渣打公益馬拉松」又碰上寒流，將參加半馬賽事的里約奧運國手何盡平特地傳授跑者「撇步」，開跑前先做5到10分鐘慢跑與拉筋暖身，以免過程中身體出現狀況。
「充分暖身很重要，不過以業餘跑者來說，暖身太多可能導致消耗太大，也會影響比賽表現，所以也不能過量。」何盡平說。
相對於業餘跑者，要「拚成績」的何盡平就不一樣，他說：「因為一開始就要衝，我的熱身必須非常充分，通常我會先跑4到5公里暖身，再做一些伸展操。」
里約奧運跨欄國手陳傑也受邀參加渣打馬拉松的3公里賽事，何盡平也打趣嗆聲說，要用自己起跑後3公里的成績跟陳傑尬一尬。
「3公里對我是家常便飯，贏他（陳傑）綽綽有餘。我訓練時跑3公里是8分鐘半，陳傑有9分鐘內過嗎？」何盡平說。以短距離徑賽為主的陳傑則回答：「3公里是7圈多喔？（指400公尺標準田徑跑道）試試看囉！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。