渣打馬碰寒流 奧運國手何盡平傳撇步

里約奧運國手何盡平（左）與陳傑（右）要在渣打馬拉松尬一下3公里成績，圖為兩人指導藝人劉奕兒練習賽後的收操動作。（李弘斌攝）

12日登場的「2017臺北渣打公益馬拉松」又碰上寒流，將參加半馬賽事的里約奧運國手何盡平特地傳授跑者「撇步」，開跑前先做5到10分鐘慢跑與拉筋暖身，以免過程中身體出現狀況。

「充分暖身很重要，不過以業餘跑者來說，暖身太多可能導致消耗太大，也會影響比賽表現，所以也不能過量。」何盡平說。

相對於業餘跑者，要「拚成績」的何盡平就不一樣，他說：「因為一開始就要衝，我的熱身必須非常充分，通常我會先跑4到5公里暖身，再做一些伸展操。」

里約奧運跨欄國手陳傑也受邀參加渣打馬拉松的3公里賽事，何盡平也打趣嗆聲說，要用自己起跑後3公里的成績跟陳傑尬一尬。

「3公里對我是家常便飯，贏他（陳傑）綽綽有餘。我訓練時跑3公里是8分鐘半，陳傑有9分鐘內過嗎？」何盡平說。以短距離徑賽為主的陳傑則回答：「3公里是7圈多喔？（指400公尺標準田徑跑道）試試看囉！」

(中時電子報)