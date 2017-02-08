瞄準小資族！冰淇淋業者推情人套餐

鎖定小資族，冰淇淋業者推出「美好愛情」情人節套餐，購買即可參加「情人時光免費拍」活動，讓幸福定格。(林欣儀攝)

鎖定小資族，冰淇淋業者推出「美好愛情」情人節套餐，只要花399就可浪漫過節。(林欣儀攝)

甜蜜的情人節即將來臨，沒有錢上飯店吃大餐過節沒關係，花個幾百塊錢也能享受甜蜜下午茶！冰淇淋業者瞄準小資族，推出「美好愛情」情人節限定下午茶套餐，兩杯飲品配上冰淇淋與鬆餅的優惠方案，還可以拍照留下美好紀念。

拿出烘烤成心型圖樣的鬆餅，上頭、內層裹滿豐富的新鮮草莓，看了讓人忍不住要大咬一口。寶格冰淇淋老闆楊俊男指出，店內的鬆餅使用台灣在地有機鬆餅粉，加入同樣來自台灣的在地鮮乳，內餡舖上草莓與奶油，酸甜口感宛如戀愛的滋味。

吃鬆餅當然還要搭配香濃的冰淇淋，業者表示，配合情人節將來到，從2月11日起至3月19日，特別推出「美好愛情」情人節下午茶套餐，2杯飲品、2個口味的冰淇淋及1個草莓鬆餅，原價450元，情人價只要399，現場並舉辦「情人時光免費拍」活動，店家將拍照贈送，讓幸福定格。

(中時)