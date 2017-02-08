韓國瑜台南拜神農 盼打乾淨選戰

準備參選中國國民黨主席的台北農產運銷公司總經理韓國瑜，今天下午到台南市官田慈聖宮參拜，除祈求神農大帝保佑蔬果供應順利，也喊話要求打一場乾淨的黨主席選戰。

韓國瑜表示，到供奉神農大帝的慈聖宮參拜，主要是祈求風調雨順，蔬菜水果價格平穩、供應順利、農民收入正常。

面對媒體詢問有關人頭黨員的議題時，韓國瑜表示，別把拋頭顱、灑熱血的事變成搞派系、搞密室協商、拉人頭、撒大錢的事，應該好好打一場乾淨的黨主席選戰。

他說，這是國民黨最後一次、也是最好一次的改革機會，至少有5人要出來選黨主席，如果放掉這次機會，國民黨就沒救了。1060208

(中央社)