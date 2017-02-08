車禍撞破橫膈膜 胃卡肺部及時獲救
一名男子車禍撞擊腹部造成罕見的橫膈膜破裂，整個胃部移位至胸腔卡住肺部，幸經衛福部苗栗醫院胸腔外科迅速診斷，進行腹腔手術，順利挽救性命。
衛福部苗栗醫院今天發表醫療案例指出，這名26歲患者因車禍送達院內救治，經電腦斷層檢查發現腹部遭受嚴重撞擊，造成罕見的橫膈膜破裂，且胃部已移位至胸腔，壓擠肺部形成肺塌陷，狀況緊急。
苗醫胸腔外科醫師連允昌診斷後，緊急採取腹腔手術，同步完成胃部復位、檢查腹腔內其他臟器以及修補橫膈膜，患者術後送加護病房觀察5天，安然度過危險期，轉入普通病房治療4天即康復出院。
連允昌指出，通常腹部受重力撞擊，會造成脾、胃、腸等臟器破裂，臨床上，橫膈膜破裂案例並不多見，特別是急性橫膈膜受損破裂，往往不會立即被診斷出來；但這名傷患因胃部受重創，整個上半部已經移位卡在左邊胸腔，導致左肺受擠壓造成血胸，所幸119救護車迅速送醫，並及時手術，才得以挽救寶貴生命。
他表示，患者術後仍有肺積水、氣喘、咳嗽等現象，在加護病房期間一度考慮評估插管，後考量他還年輕、體壯且意識清醒，改採限水及藥物脫水、給氧治療等方式悉心照護，終於轉危為安。
這起案例是苗栗醫院創院41年來，首例橫膈膜破裂的手術，患者術後僅9天就能康復出院，令家屬大讚醫術精湛。1060208
(中央社)
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