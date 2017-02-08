角逐黨魁 吳敦義訪陳田錨尋求支持

宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今天下午登門拜會前高雄市議長陳田錨並尋求支持，雙方相談甚歡。

吳敦義下午由國民黨立委黃昭順、前立委李復興、前國策顧問蔡定邦、前高雄市議會秘書長徐隆盛及多名地方里長陪同赴陳家拜訪。

吳敦義盛讚陳田錨是台灣政壇的人格者與從政表率，他說，1990年他擔任高雄市長時，深感採礦所產生的大量灰塵影響高雄市空氣品質與環境，對市民健康形成威脅，便指示高雄市建設局做終止採礦合約的相關協調措施，並報請中央終止高雄壽山、半屏山與駱駝山等採礦權。

吳敦義又說，時任議長的陳田錨雖是台泥股東，但仍大力支持這項對高雄有幫助的政策，府會同心得以分別於1992、1995及1997年終止了台泥的採礦權。

陳田錨眼中，吳敦義算是晚輩，陳田錨一直是高雄政壇的標記性人物。吳敦義角逐黨主席時刻前來，對爭取陳家支持不言可喻。

高雄陳家自大家長陳中和在日治時期興旺開始，與基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家並稱台灣五大家族。1060208

(中央社)