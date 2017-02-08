太武山大火 黑鷹直升機首抵金門救災

金門太武山蔡厝山頭今天下午忽然竄出濃煙，消防局立即前往滅火；但由於火點地形不佳，在請求空勤總隊黑鷹直升機救災下，火勢在下午5時左右撲滅。這是黑鷹成軍以來首度來金救災。

今天下午1時許，太武山蔡厝山頭忽然竄出濃煙，許多路人從高陽路就可看到濃煙不斷冒出。消防局接獲報案立即派遣人車前往救援。

由於消防車到蔡厝登山古道就無法再進入，轄區金沙消防分隊持背負式滅火器、火拍、砍刀等山林火警滅火器材徒步，並立即請求支援。

消防局立即加派支援，局長楊肅凱到現場指揮，職消20餘名及義消楊忠典、蔡立賢、楊能輝及劉登瑛等上山救災。消防局同步橫向請求林務所4車30人，鏈鋸6台、背負式滅火器5組、金門國家公園管理處18人、國軍金門守備大隊30人共百餘人上山協助滅火；林務所所長葉媚媚、金管處處長謝偉松、金門守備大隊副大隊長陳天詠都到現場指揮救災。

雖然各單位快速動員合作救災，但火點位於山壁，地形不佳，有向上蔓延的危險；而且在颱風莫蘭蒂過後樹木橫倒雜亂，增加搶救困難度。消防局立刻請求空勤總隊黑鷹直升機救災。

空勤接獲消防局請求後立即出發，先到鄰近湖庫取水，約在下午4時50分抵達蔡厝山區救災，這是黑鷹直昇機成軍以來首度來金救災。在山區百餘人及直升機空中救災通力合作下，火勢順利撲滅，沒有造成大規模的火燒山災害。

黑鷹直升機已有3架在民國105年加入空勤總隊救災行列，每架造價台幣9億餘元，可克服高山困難地形執行救災勤務；未來將在108年補足到15架。

金門縣消防局表示，未來除持續加強與橫向單位的合作連繫，也積極爭取空勤總隊進駐金門，讓金門的救災能力更強，為民生安全增添保障。1060208

(中央社)