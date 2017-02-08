嚴重失職 陸前民政部長貶為副局級

據中共中紀委網站消息，大陸民政部前部長李立國和副部長竇玉沛，因嚴重失職，導致單位發生系統性腐敗，李立國被貶為副局級的非領導職，竇玉沛被勒令提前退休。

中共中紀委網站消息指出，日前，經中共中央批准，中共中央紀委對第十八屆中央委員，民政部原黨組書記、部長李立國和民政部原黨組成員、副部長竇玉沛嚴重失職失責問題立案審查。

經查，李立國同志作為民政部黨組書記、部長，竇玉沛同志作為民政部黨組成員、副部長，管黨治黨不力，嚴重失職失責，所轄單位發生系統性腐敗問題。

中紀委消息稱，依據《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定和李立國同志的違紀事實，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予李立國同志留黨察看二年處分，由監察部報請國務院批准給予其行政撤職處分，降為副局級非領導職務；終止其黨的十八大代表資格。給予其留黨察看二年的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

依據《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定和竇玉沛同志的違紀事實，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予竇玉沛同志黨內嚴重警告處分；終止其黨的十八大代表資格；提前退休。

(旺報)