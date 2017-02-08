約談謝淑薇？ 調查局：未有此事

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網球選手謝淑薇今日於臉書發表「不自殺聲明」，並張貼胞弟謝政鵬至調查局說明的照片，引發各界關注。調查局晚間表示，北機站今日上午以證人身分通知謝政鵬協助查證，並未有約談謝淑薇情事。

謝淑薇去年無預警退出里約奧運會，並質疑網球協會補助款有疑，掀起軒然大波。調查局北機站為調查補助款去向是否有疑，已向體育署、網協調閱相關資料偵辦中。

據了解，謝淑薇去年先是自爆與父親接到調查局的證人通知書，讓偵辦進度曝光，如今又發布「不自殺聲明」，並附上其弟在調查局外的照片，令辦案人員不勝其擾。

調查局則表示，今日多家媒體引用謝淑薇臉書內容，報導謝淑薇疑被調查局調查，與實情不符，北機站今日上午依證人身分通知謝政鵬協助查證，並未有約談謝淑薇情事，特此澄清說明。

(中時)