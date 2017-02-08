懶理離奇懷孕緋聞 海倫清桃秀「紅帖」這樣說

海倫清桃今被爆懷孕疑雲。（圖／中時資料照片）

海倫清桃分享感謝函。（圖／取自海倫清桃臉書）

海倫清桃過年前與前夫戴發奎爆出身世造假、無性婚姻等風波，隨著「海戴人生」暫時落幕，今(8日)周刊再爆料，海倫清桃疑介入台語歌后秀蘭瑪雅和緋聞男友張忠孝之間，她曾陪張忠孝出席公開活動自爆懷孕，對此，海倫清桃剛剛終於發文，但沒提緋聞，貼出藝術博覽會的感謝「紅帖」說：「桃子會繼續幫助弱勢的人們」。

今據《壹週刊》報導，爆料者指出，海倫清桃先前曾陪張忠孝參加獅子會聚會，期間海倫清桃忽然透露：「我懷孕了」，讓眾人相當驚訝，但被追問孩子是她跟誰的，海倫清桃竟封口說：「不知道」，引發大家猜測「精主」或許是身邊男伴張忠孝。

對此，張忠孝不予回應，海倫清桃經紀公司則說讓她沉澱，下周找機會討論，稍早，海倫清桃又再度在臉書發文，不談懷孕也不談緋聞說：「分享愛，分享希望，桃子會繼續幫助弱勢的人們」，秀出藝術博覽會的紅色感謝函，透露將持續做公益，粉絲也為她打氣說：「桃子一直以來都在做公益傳達愛與希望，桃子加油，我們挺妳」、「加油~~勇敢的女孩~~」。

(中時電子報)